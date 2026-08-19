Arruabarrena se mostró conforme tras la clasificación de Boca en Paraguay y confirmó la baja de Paredes contra Racing

El conjunto xeneize goleó 4-0 en Paraguay, selló un global de 7-1 y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana. Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena destacó especialmente la actitud de sus dirigidos y remarcó que, pese a algunos errores, el equipo siempre tuvo el control del partido.

“Primero felicitar a los jugadores por el partido que hicieron. Desde el primer momento nos sentimos cómodos dentro del campo y, pese a algunos errores, siempre tuvimos el control del partido”, señaló el entrenador. En esa línea, consideró que Boca incluso pudo haber ampliado la diferencia antes de abrir el marcador: “Pudimos hacer más goles antes de convertir el primero. Nos fuimos al descanso con una diferencia de dos goles”.