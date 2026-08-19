“¿A qué le pueden tener miedo?”: Juárez insiste con evaluar a los funcionarios

La diputada provincial Mónica Juárez defendió en Aries su proyecto para implementar evaluaciones psicológicas a funcionarios y personas que ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado. “Hay que pensar en la salud mental de quienes gobiernan”, afirmó.

La legisladora explicó que la propuesta busca equiparar a quienes toman decisiones públicas con trabajadores que deben atravesar exámenes de aptitud para desempeñarse en determinados puestos. Aclaró que el resultado de una evaluación no implicaría automáticamente la salida de un funcionario, sino que permitiría conocer su situación y resguardarlo ante determinados escenarios.

Juárez reconoció que el proyecto encontró más resistencia de la que esperaba. Según relató, algunos sectores le plantearon que la iniciativa podría perjudicar la imagen de la política. “Yo decido estar del lado de la gente. No voy a cuidar el statu quo de la política”, respondió.

La diputada recordó además las dificultades que tuvo el debate por los narcotests para funcionarios y advirtió que no quiere que ocurra lo mismo. El proyecto ya tiene estado parlamentario y será analizado por los bloques antes de avanzar hacia su tratamiento.