“A mí nadie me presionó”: Quinteros habló de la investigación a García

El concejal capitalino Ricardo Quinteros confirmó en Agenda Abierta, por Aries que acompañó el pedido para que la Comisión de Disciplina y Juicio Político analice la conducta de José García tras los incidentes ocurridos durante una manifestación vinculada a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Quinteros aclaró que no integra esa comisión y sostuvo que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia. “Yo no sé qué pasó en ese día, porque yo no estuve en la marcha”, señaló, al remarcar que deberán analizarse las pruebas y el material disponible.

El edil también negó haber recibido presiones para acompañar la presentación. “A mí nadie me presionó. Yo acompañé porque entendí que era un pedido del bloque”, afirmó. Sin embargo, contó que cuando conoció la existencia del planteo tenía a García sentado a su lado y decidió advertirle personalmente.

“Estas cosas no se hacen a traición”, sostuvo Quinteros, y reconoció que esa actitud le generó algunos roces internos. “Las cosas no se hacen por la espalda” y “el que va por atrás es un cobarde”, lanzó.

Finalmente, consideró que por la composición política del Concejo Deliberante será difícil avanzar con una sanción contra García y reiteró que será la Justicia la que deberá determinar si tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos investigados.