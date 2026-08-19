“Puede ser candidato a presidente”: Juárez elevó la apuesta por Sáenz

La diputada provincial Mónica Juárez ratificó su respaldo político a Gustavo Sáenz y aseguró que le gustaría que el gobernador busque un nuevo mandato. “Entendemos que lo mejor para Salta en estos momentos es que Gustavo sea gobernador y, es más, te diría hasta que vaya a una reelección”, afirmó en Agenda Abierta, por Aries.

Juárez destacó que dentro del la legislatura conviven dirigentes del PRO, radicales, peronistas e independientes, pero sostuvo que todos coinciden en el liderazgo del mandatario. Incluso consideró que, frente a determinados candidatos opositores, sectores que hoy no forman parte del oficialismo provincial podrían terminar acompañando a Sáenz.

En ese punto, mencionó a la diputada nacional Emilia Orozco y señaló que, aunque podría tener aspiraciones a la Gobernación, no existiría unanimidad dentro de La Libertad Avanza para respaldarla. “Me da la sensación de que Orozco quiere pelear la Gobernación”, sostuvo.

La legisladora también abrió la puerta a una proyección nacional de Sáenz. Cuestionó la polarización entre mileísmo y antimileísmo y planteó que existe espacio para una construcción basada en consensos y federalismo. “Puede ser un Gustavo Sáenz perfectamente como candidato a presidente”, afirmó, y aseguró que el gobernador cuenta con buenas mediciones y capacidad para construir acuerdos.