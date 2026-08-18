Salta exigirá registro y capacitación para aplicar agroquímicos con drones

La Provincia de Salta estableció reglas específicas para la aplicación de agroquímicos mediante drones, una tecnología que gana espacio en las tareas agrícolas. Desde ahora, quienes utilicen estas aeronaves deberán cumplir requisitos de inscripción, capacitación, documentación y seguridad para operar.

La medida fue establecida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ante la necesidad de regular una práctica que hasta ahora requería normas complementarias específicas. El objetivo declarado es reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal y para el ambiente, además de asegurar un uso adecuado de la tecnología en la producción agropecuaria.

Pilotos, empresas y drones deberán estar registrados

La nueva normativa crea formalmente en Salta la categoría de “Aplicador Aéreo No Tripulado” y establece una inscripción anual obligatoria. La exigencia alcanza a las personas o empresas que realicen las aplicaciones, pero también a los pilotos, los asesores técnicos y los propios equipos utilizados.

Para inscribirse será necesario constituir domicilio en la provincia y presentar documentación de la aeronave. Entre las exigencias aparece el certificado de inscripción del dron emitido por el Registro Nacional de Aeronaves, además de la licencia correspondiente para el piloto.

También será obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para la aeronave. Esto significa que el uso de un dron para aplicar productos en el campo deja de ser simplemente una cuestión tecnológica: el equipo y quienes intervienen en la operación deberán cumplir condiciones formales para trabajar.

Capacitación obligatoria y carnet por dos años

Otro de los cambios centrales es la capacitación. Tanto el piloto como el personal de apoyo y el asesor técnico deberán realizar un curso de Buenas Prácticas Agrícolas específico para operaciones con drones.

La capacitación permitirá obtener el Carné Provincial de Aplicador de Fitosanitarios, tendrá una vigencia de dos años y deberá renovarse antes de su vencimiento. Los cursos estarán a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o de instituciones que tengan convenios para dictarlos.

No cualquier agroquímico podrá cargarse en un dron

La Provincia también puso un límite sobre los productos que podrán utilizarse. Los drones sólo podrán aplicar fitosanitarios registrados y habilitados expresamente por el SENASA para este tipo de aplicación.

La regulación comprende lo que habitualmente se denomina agroquímicos, aunque técnicamente habla de productos fitosanitarios. Dentro de esa categoría aparecen, entre otros, insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, coadyuvantes y otros productos utilizados para controlar plagas, malezas o enfermedades de los cultivos.

Además, para las aplicaciones deberán utilizarse las Recomendaciones Técnicas de Uso previstas por la legislación provincial. En términos sencillos, la aplicación no queda librada solamente a la decisión de quien maneja el dron: deberá respetarse la indicación técnica exigida para el uso del producto.

Los drones deberán circular vacíos y limpios por zonas pobladas

La norma incorpora una precaución concreta para el traslado de estos equipos. Cuando los drones sean transportados en vehículos a través de zonas pobladas deberán estar descargados y completamente limpios de productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

Además, la legislación que sirve de base a la nueva regulación ya establece que las aeronaves utilizadas para aplicaciones aéreas no pueden sobrevolar centros poblados, incluso después de haber agotado su carga.

La Secretaría de Ambiente tendrá facultades para controlar las operaciones y podrá exigir en cualquier momento la documentación del equipo y del operador, las autorizaciones aeronáuticas, el carnet correspondiente y las recomendaciones técnicas utilizadas para realizar la aplicación.