Cuba: alertan que la pobreza extrema alcanza al 94% del país

El panorama fue presentado en el IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el Observatorio Cubano de Derechos Sociales, con base en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias de la isla.

Según el estudio, el 95% de los encuestados calificó negativamente la gestión económica y social del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, mientras que el 73% la calificó como "muy negativa".

Los cortes de energía eléctrica fueron citados como el problema más acuciante por el 70% de los encuestados, seguidos por la crisis alimentaria (52%) y el costo de vida (45%). El 95% también calificó negativamente la red eléctrica, el 87% la recolección de residuos y el 82% los hospitales.

El informe señala que el 21% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y que el 7% de las viviendas corren riesgo de derrumbe. Según el OCDH, el porcentaje de cubanos que viven en pobreza extrema ha aumentado del 61% al 94% en cuatro años.

El Gobierno de Cuba puso en vigencia nuevas regulaciones destinadas a promover la generación de energía mediante fuentes renovables, mientras el país atraviesa una de las crisis eléctricas más profundas de los últimos años, con apagones diarios y un marcado déficit de abastecimiento.

Las resoluciones 179 y 180 de 2026 contemplan beneficios fiscales para particulares y empresas que instalen sistemas de generación alternativa. Las medidas buscan incorporar nueva capacidad al sistema eléctrico y reducir la dependencia de una infraestructura convencional que presenta dificultades para cubrir la demanda.

La Resolución 180 exime del pago de aranceles aduaneros a la importación de sistemas fotovoltaicos y sus componentes, calentadores y bombas solares de agua, pequeños generadores, biodigestores, plantas de biogás y dispositivos de iluminación solar.

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