Medicamentos al 100%: denuncian que PAMI desobedece una orden judicial

A quince meses de una orden judicial, el PAMI todavía no restituyó de manera general la cobertura automática del 100% en medicamentos que contemplaba el programa Vivir Mejor. La medida había sido dispuesta inicialmente para jubilados de Córdoba y luego extendida a todo el país.

PERFIL consignó que el director nacional del organismo, Esteban Leguizamo, fue imputado y citado a declarar en una causa por presunta desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La publicación también señaló que 2,2 millones de afiliados quedaron fuera de la cobertura total de determinados medicamentos.

A la disputa judicial se suma la situación de clínicas y sanatorios privados que atienden afiliados del PAMI. Prestadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut denunciaron un atraso del 80% en los valores desde 2023 y advirtieron que la falta de actualización ya provocó la suspensión de internaciones, cirugías y otras prestaciones.