Protesta contra Flybondi por indemnizaciones y deudas: "Más de 700 familias en la calle"

Extrabajadores de Flybondi se manifestaron en aeropuertos para reclamar el pago de indemnizaciones por despidos y exigir respuestas ante las deudas que, según denunciaron, la compañía mantiene con personal desvinculado y trabajadores que todavía tienen relación con la empresa.

Por Aries, Franco, tripulante de cabina despedido el pasado 31 de julio, explicó que la protesta surgió luego de que no se cumplieran los compromisos asumidos para regularizar los pagos.

“Lo que estamos reclamando ahora es, básicamente, que nos paguen las indemnizaciones por despido sin causa a todos los despedidos. Nos quedamos más de 700 familias en la calle y la empresa no nos da respuesta”, sostuvo.

El extrabajador aseguró además que inicialmente se había acordado cancelar las deudas salariales mediante distintos pagos, pero afirmó que ese compromiso no se cumplió. Ante esa situación, explicó, decidieron trasladar el reclamo a los aeropuertos.

La protesta también alcanzó la situación de quienes continúan vinculados laboralmente con Flybondi. “Hay mucha gente todavía vinculada a la empresa que está sin percibir su salario adeudado, que no tiene obra social porque la empresa no paga la prepaga y tampoco paga los aportes”, afirmó.

Los manifestantes reclamaron una respuesta de la compañía para avanzar en la regularización de las obligaciones denunciadas. “Lo que estamos reclamando es que alguien dé la cara para poder solucionar este problema”, concluyó.