Milei alineó a la Argentina con la agenda provida impulsada por Trump

Argentina se incorporó al Consenso de Ginebra, una declaración internacional impulsada originalmente por Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump. El documento promueve la protección de la familia y la salud de mujeres y niñas, pero establece que el aborto no puede considerarse un derecho y rechaza su promoción como método de planificación familiar.

La adhesión fue firmada el lunes 10 por el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas, aunque el Gobierno argentino recién la hizo pública días después.

PERFIL detalló que la confirmación oficial llegó luego de que la incorporación trascendiera en la prensa estadounidense y tras consultas realizadas a distintas áreas del Gobierno.

El Consenso de Ginebra no es vinculante y la adhesión no implica asumir compromisos jurídicos, aunque promueve que sus integrantes actúen conjuntamente en organismos internacionales. La incorporación argentina abre interrogantes sobre la estrategia del Gobierno frente a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque dentro del oficialismo sostienen que no buscarán derogar la legislación vigente sin contar previamente con los consensos necesarios.