Laje advirtió que a Milei le faltan votos para ganar en primera vuelta

El dirigente libertario Agustín Laje analizó el escenario electoral de cara a 2027 y advirtió que Javier Milei necesita ampliar su base de apoyo si pretende ganar una eventual primera vuelta presidencial.

Laje sostuvo que el Presidente mantiene un núcleo electoral sólido, pero consideró que ese respaldo no resulta suficiente para garantizar una victoria sin balotaje. “Te faltan votos para ganar en primera vuelta”, afirmó al referirse a la situación política del oficialismo.

Según su análisis, el escenario está dividido entre un sector que acompaña firmemente a Milei, otro identificado con el peronismo y una franja intermedia de votantes que podría terminar definiendo la elección.

En ese contexto, planteó que La Libertad Avanza deberá mejorar las formas, reducir los enfrentamientos y acercarse a sectores más moderados para captar al electorado de centro y ampliar su techo electoral.

Laje también mencionó a Diego Santilli como una figura que podría funcionar como puente entre el núcleo libertario y otros sectores políticos y electorales.

La advertencia cobra relevancia por provenir de un referente cercano al espacio oficialista. Para Laje, el desafío de Milei rumbo a 2027 no pasa solamente por conservar su voto más fiel, sino por sumar nuevos apoyos capaces de convertir ese piso electoral en una mayoría.