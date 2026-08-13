Colombia redobla los rescates mientras crece la cifra de víctimas

Las tareas de búsqueda y rescate en Colombia atraviesan horas decisivas luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes. Al cumplirse alrededor de 72 horas del sismo, los equipos de emergencia redoblan los esfuerzos para encontrar personas con vida entre los escombros.

El último balance difundido por las autoridades elevó a 265 la cantidad de fallecidos, mientras que los heridos rondan los 3.500 y todavía hay 496 personas desaparecidas. Además, más de 11 mil viviendas quedaron destruidas y varias ciudades registraron daños severos en edificios, hospitales y escuelas.

Las primeras 72 horas posteriores a un terremoto son consideradas una ventana crítica para hallar sobrevivientes. En las zonas más afectadas, los rescatistas trabajan con perros especializados, drones, radares, sensores, grúas y maquinaria pesada para detectar posibles señales de vida.

Mientras continúan los operativos, Colombia comenzó a recibir asistencia internacional. Equipos especializados y ayuda humanitaria llegaron desde distintos países, entre ellos Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel, tras la coordinación realizada por el Gobierno.

La administración de Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica y dispuso tres días de duelo nacional. Paralelamente, comienza a tomar forma el desafío de la reconstrucción y la asistencia a miles de familias que perdieron sus viviendas.

Por ahora, la prioridad sigue puesta en localizar a quienes permanecen desaparecidos, en una carrera contra el tiempo donde cada hora puede resultar determinante.