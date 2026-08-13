Denuncian que 40 periodistas palestinos siguen detenidos en Israel

Al menos 40 periodistas palestinos permanecen actualmente detenidos en prisiones israelíes, según informó el Club de Prisioneros Palestinos, una organización que trabaja sobre la situación de los detenidos palestinos.

La entidad señaló que entre los periodistas privados de su libertad hay cinco mujeres y que la cifra aumentó recientemente tras la detención de Mohammed Awad, en Ramala.

Según el reporte, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023, más de 250 periodistas palestinos fueron arrestados o detenidos, aunque varios posteriormente recuperaron la libertad.

La organización denunció además que los trabajadores de prensa permanecen bajo condiciones que calificó como “duras” y reclamó atención internacional sobre su situación. También aseguró que más de 260 periodistas palestinos murieron desde el comienzo del conflicto, incluidos dos mientras se encontraban detenidos.

A estas denuncias se suman informes de organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que recogió testimonios de periodistas liberados que denunciaron abusos durante su detención.

El Sindicato de Periodistas Palestinos informó además que durante julio se registraron 108 ataques contra periodistas y trabajadores de medios en Cisjordania, atribuidos a fuerzas israelíes y colonos. La situación mantiene en alerta a organizaciones vinculadas con la libertad de prensa y la protección de periodistas en zonas de conflicto.