Trump afirmó que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y afirmó que la Armada estadounidense estableció allí un “muro de acero”.

Según sostuvo el mandatario, el despliegue naval impediría que embarcaciones ingresen a puertos iraníes sin autorización de Washington. Trump afirmó además que la medida fue “100% efectiva” y que Estados Unidos tiene capacidad para determinar qué barcos pueden atravesar la zona.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas. Por ese motivo, cualquier interrupción del tránsito puede generar consecuencias sobre el abastecimiento y los precios internacionales de la energía.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán. Desde Irán rechazaron la caracterización realizada por Trump y aseguraron que sus afirmaciones no modifican la situación real en el estrecho.

La disputa mantiene en alerta a los mercados internacionales. Una interrupción prolongada del tránsito por Ormuz podría afectar el suministro global de petróleo y gas y generar nuevas presiones sobre los precios energéticos. Por ahora, el supuesto “control total” estadounidense corresponde a una afirmación de Trump en medio de una disputa que continúa abierta.