Trump afirmó que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense afirmó que la Armada estableció un “muro de acero” en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Irán rechazó sus declaraciones y la tensión vuelve a impactar sobre los mercados.
El Mundo13/08/2026

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y afirmó que la Armada estadounidense estableció allí un “muro de acero”.

Según sostuvo el mandatario, el despliegue naval impediría que embarcaciones ingresen a puertos iraníes sin autorización de Washington. Trump afirmó además que la medida fue “100% efectiva” y que Estados Unidos tiene capacidad para determinar qué barcos pueden atravesar la zona.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas. Por ese motivo, cualquier interrupción del tránsito puede generar consecuencias sobre el abastecimiento y los precios internacionales de la energía.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán. Desde Irán rechazaron la caracterización realizada por Trump y aseguraron que sus afirmaciones no modifican la situación real en el estrecho.

La disputa mantiene en alerta a los mercados internacionales. Una interrupción prolongada del tránsito por Ormuz podría afectar el suministro global de petróleo y gas y generar nuevas presiones sobre los precios energéticos. Por ahora, el supuesto “control total” estadounidense corresponde a una afirmación de Trump en medio de una disputa que continúa abierta.

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