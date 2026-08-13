Erupción del Etna: cancelan vuelos en Catania

El volcán Etna, en Sicilia, volvió a generar complicaciones en el transporte aéreo por la emisión de ceniza volcánica. El aeropuerto de Catania-Fontanarossa permanece cerrado, mientras decenas de vuelos fueron cancelados, demorados o desviados.

La ceniza representa un riesgo para la aviación porque puede afectar el funcionamiento de los motores y reducir la visibilidad. Por ese motivo, las autoridades mantienen restricciones sobre las operaciones en la zona y parte de los vuelos fueron derivados hacia el aeropuerto de Palermo.

El fenómeno también tuvo impacto fuera de Italia. La nube de ceniza avanzó sobre el Mediterráneo y alcanzó Malta, donde provocó cancelaciones y demoras en el aeropuerto internacional.

La situación se produce en plena temporada turística europea y afecta a miles de pasajeros que deben reorganizar sus viajes. Las autoridades aeroportuarias mantienen un monitoreo permanente para determinar cuándo podrán retomarse las operaciones con normalidad.

El Etna es uno de los volcanes más activos de Europa y registra episodios eruptivos frecuentes. Mientras continúe la emisión de ceniza, los organismos especializados seguirán evaluando su trayectoria y el impacto sobre el espacio aéreo de la región.