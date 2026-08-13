IMPSA y Venezuela reactivan una obra energética paralizada

Venezuela firmó un addendum contractual con IMPSA para reactivar y completar las obras de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, ubicada sobre el río Caroní, en el estado Bolívar.

El acuerdo apunta a concluir la infraestructura pendiente y avanzar con el montaje, las pruebas y la puesta en funcionamiento de las unidades de generación. Según informó el Gobierno venezolano, la central podría incorporar hasta 2.640 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional mediante diez unidades.

La obra permanece inconclusa desde hace años, pese a haber alcanzado un nivel de ejecución cercano al 87%. IMPSA ya había participado originalmente en el proyecto, especialmente en el desarrollo y suministro de turbinas y otros equipos electromecánicos.

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, sostuvo que la reactivación de Tocoma permitirá reforzar la capacidad de generación, mejorar la estabilidad del sistema y acompañar el desarrollo industrial del estado Bolívar.

El nuevo acuerdo también reactiva una relación comercial de larga data entre Venezuela e IMPSA. La compañía mantiene además créditos pendientes de cobro con la estatal Corpoelec, uno de los puntos financieros todavía abiertos entre ambas partes.

La apuesta ahora es transformar una obra paralizada durante años en nueva capacidad efectiva de generación eléctrica para Venezuela.