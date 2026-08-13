La reserva petrolera de Estados Unidos quedó debajo de la mitad de su capacidad

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos cayó por debajo de los 300 millones de barriles y alcanzó su nivel más bajo desde 1983, en un contexto marcado por las tensiones internacionales que afectan al mercado energético.

Según los últimos datos oficiales, al 7 de agosto la reserva almacenaba alrededor de 298,7 millones de barriles, luego de registrar una caída semanal cercana a los 6,1 millones.

La reducción se produce después de que Washington recurriera a parte de sus reservas de emergencia para compensar interrupciones en el suministro vinculadas con la escalada del conflicto con Irán y las dificultades para el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

La reserva fue creada para responder ante situaciones que comprometan el abastecimiento energético del país. Su capacidad autorizada ronda los 714 millones de barriles, por lo que el volumen actual representa menos de la mitad de ese total.

El descenso genera preocupación porque reduce el margen de maniobra de Estados Unidos frente a una eventual nueva crisis de suministro. Además, parte del petróleo almacenado depende de la capacidad de extracción y distribución disponible para poder ser incorporado rápidamente al mercado.

Mientras tanto, la incertidumbre en Medio Oriente mantiene bajo presión al mercado internacional. Con el nivel actual, Estados Unidos dispone de un colchón estratégico considerablemente menor para afrontar nuevas interrupciones en el abastecimiento de crudo.