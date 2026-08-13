Terremoto en Colombia: el Gobierno negó rechazo político a la ayuda

El Gobierno de Colombia rechazó las versiones que indicaban que el país habría limitado o rechazado asistencia internacional por razones políticas o ideológicas tras el terremoto.

La administración del presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que Colombia cuenta con equipos nacionales capacitados para intervenir en situaciones de emergencia y que la participación de ayuda extranjera se define de acuerdo con las necesidades operativas detectadas en el terreno.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la coordinación internacional continúa abierta y que no existe una decisión política destinada a excluir la colaboración de determinados países.

Entre las naciones que ofrecieron o enviaron asistencia se encuentran Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. La ayuda incluye insumos, recursos humanitarios y otros elementos destinados a asistir a las personas afectadas.

Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más golpeadas por el sismo. El Gobierno insistió en que las decisiones sobre la cooperación internacional responden a criterios técnicos y operativos, con prioridad en la atención de las víctimas y la recuperación de las áreas afectadas.