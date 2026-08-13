La continuidad de Quinteros, en duda: Independiente convocó una reunión de urgencia para este jueves

La derrota ante Atlético Tucumán no solo significó la eliminación de Independiente de la Copa Argentina, sino que también abrió un nuevo escenario de incertidumbre alrededor del DT . Luego del contundente 4-0 sufrido en Rosario, la Comisión Directiva del Rojo decidió convocar a una reunión de urgencia para este jueves, donde se analizará la continuidad del entrenador.

El encuentro dirigencial estará atravesado por el duro momento deportivo que atraviesa el equipo y, especialmente, por las declaraciones que Quinteros realizó después de la goleada. Según confiaron fuentes dirigenciales a los medios, “las declaraciones del entrenador no cayeron nada bien” dentro de la Comisión Directiva, según deslizaron integrantes de la dirigencia a este sitio, por lo que su futuro quedó nuevamente bajo análisis.