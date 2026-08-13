Rosario Central pone en marcha su serie ante Corinthians en el Gigante de Arroyito

El conjunto rosarino, que terminó segundo en el Grupo H, intentará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable frente al "Timão", ganador del Grupo E. El encuentro será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte y contará con Cristhian Ferreyra en el VAR. La transmisión estará a cargo de FOX Sports.

El "Canalla" llegó a esta instancia después de sumar 13 puntos en su zona y quedar como el mejor de los segundos. Sin embargo, perdió la posibilidad de finalizar en lo más alto en la última jornada, cuando cayó 1-0 frente a Independiente del Valle y permitió que el conjunto ecuatoriano se quedara con el liderazgo.

Ahora, Central tendrá la misión de hacerse fuerte en casa para viajar a Brasil con una ventaja que le permita afrontar la revancha con mayor tranquilidad.