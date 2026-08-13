La causa $LIBRA tendrá una definición clave en la Cámara Federal

La causa judicial que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA tendrá en los próximos días una definición clave. La Sala I de la Cámara Federal deberá decidir si cinco inversores damnificados pueden volver a intervenir como querellantes.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados a comienzos de julio por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, luego de un planteo realizado por la defensa del empresario y lobbista Mauricio Novelli.

La defensa sostuvo que los inversores no deberían ser considerados víctimas de una estafa, sino participantes de un mercado de criptomonedas que asumieron los riesgos propios de este tipo de operaciones. También cuestionó la acreditación de la titularidad de las billeteras y el origen de los fondos involucrados.

Los cinco inversores apelaron la decisión y ahora la Cámara deberá definir si confirma su exclusión o si les permite recuperar su condición de querellantes. En caso de volver al expediente, podrán solicitar medidas de prueba y participar activamente de la investigación.

La causa busca determinar si detrás del lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, existió una maniobra delictiva que perjudicó a inversores.

La resolución podría conocerse la próxima semana y será relevante para definir el grado de participación que tendrán los damnificados en una investigación que continúa bajo el impulso del fiscal federal Eduardo Taiano.