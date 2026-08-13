Neuquén avanza con narcotests aleatorios en la Legislatura

La Legislatura de Neuquén puso en marcha el protocolo para realizar controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos a los 35 diputados provinciales, en el marco de la política de narcotests impulsada por el Gobierno de Rolando Figueroa.

La medida fue aprobada por mayoría mediante la Resolución 1248 y reglamenta la aplicación de la denominada ley de narcotest. Los análisis comenzarán a realizarse dentro del edificio legislativo y los diputados serán seleccionados de manera aleatoria.

Una vez elegido, el legislador recibirá una citación con una anticipación de hasta 24 horas. Los estudios permitirán detectar cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias.

El protocolo también establece mecanismos para preservar la confidencialidad de los resultados, los datos personales y el derecho de defensa de los funcionarios sometidos a los controles.

Uno de los puntos centrales dispone que la negativa injustificada o la ausencia al examen podrán ser consideradas equivalentes a un resultado positivo, con el objetivo de evitar que los legisladores eludan el control.

La iniciativa forma parte de una política más amplia que ya alcanza al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de Neuquén. Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida busca reforzar la transparencia, la integridad institucional y la prevención dentro de la función pública.