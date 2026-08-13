La vocera de Trump dejará la Casa Blanca

La administración de Donald Trump tendrá una baja importante a finales de agosto. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que dejará su puesto después de más de un año y medio como una de las figuras más visibles del Gobierno estadounidense.

Leavitt, de 28 años, hizo historia al convertirse en la persona más joven en ocupar la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Desde enero de 2025 tuvo un rol central en la defensa pública de las políticas de Trump y protagonizó frecuentes cruces con periodistas.

La funcionaria explicó que su decisión responde principalmente a motivos familiares. Tiene dos hijos y señaló que las exigencias del cargo dificultan compatibilizar sus responsabilidades profesionales con la crianza.

Pese a su salida, Leavitt continuará vinculada al entorno de Trump y podría mantener un papel como asesora. También podría participar de la estrategia política republicana de cara a las elecciones legislativas de medio término.

La Casa Blanca todavía deberá definir quién ocupará la Secretaría de Prensa tras su salida. La baja representa un cambio significativo en el equipo de comunicación presidencial, donde Leavitt se consolidó como una de las voces más cercanas y combativas del mandatario.