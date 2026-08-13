Combustibles en Bolivia: Paz pidió disculpas por la escasez

El presidente Rodrigo Paz reconoció que las dificultades para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel superaron las previsiones de su administración. Las largas filas continúan y el Gobierno busca normalizar el suministro en medio de una fuerte crisis económica.
El Mundo13/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, admitió que la crisis de combustibles que atraviesa el país es más grave de lo previsto y pidió disculpas por las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a gasolina y diésel.

La situación se refleja en las extensas filas en las estaciones de servicio, especialmente en Santa Cruz, donde la falta de combustible genera preocupación por su impacto en el transporte y la actividad productiva.

Paz reconoció que la normalización del abastecimiento está demorando más de lo esperado. Desde el Gobierno atribuyen el problema a la falta de dólares para importar combustibles, el contrabando y el peso que durante años tuvieron los subsidios estatales.

En los últimos meses, la administración avanzó con la eliminación de esos subsidios para reducir el gasto público y corregir desequilibrios económicos. Sin embargo, la medida no logró resolver de manera inmediata los problemas de abastecimiento.

El Gobierno también denunció la posible participación de redes ilegales o “mafias” que estarían profundizando la escasez. La preocupación crece entre transportistas y productores, mientras el Ejecutivo intenta garantizar el suministro y evitar nuevas protestas y bloqueos.

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