“Me quedé sin aire”: Chediac contó cómo vivió el impacto contra el paredón

El piloto tucumano Sebastián Chediac protagonizó un fuerte accidente a bordo de su Fiat Uno de la categoría TP 1600, luego de perder el control del vehículo e impactar de frente contra el paredón de boxes, en el marco de la 5ta fecha del Zonal del Noa que se llevó a cabo en el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta. Pese a la violencia del choque, pudo salir por sus propios medios y solo sufrió una lesión leve en la zona de la clavícula derecha.

En diálogo con ‘Al Límite’ -por Aries-, Chediac reconstruyó la maniobra que terminó con el auto seriamente dañado. Según relató, al salir de una curva se acercó a otro vehículo y, al advertir una aparente pérdida de velocidad, intentó avanzar por el sector interno. La reacción para recuperar el Fiat terminó llevándolo directamente hacia el muro.

Chediac reconoció que, después del accidente, es posible analizar otras alternativas, aunque remarcó que la decisión fue tomada en apenas unos instantes. “Uno dice ‘si lo hubiese dejado que se vaya’, pero capaz se trababa en el pasto, terminaba volcando y pasaban un montón de cosas”, sostuvo.

El impacto fue prácticamente frontal y lo dejó momentáneamente sin aire dentro del habitáculo. Integrantes de otros equipos fueron los primeros en acercarse y colaborar para cortar la corriente del vehículo, mientras el propio piloto desconectó los sistemas desde el interior antes de descender.

“Todo lo que fue seguridad del auto funcionó excelente. Simplemente nos lastimamos un poquito la clavícula derecha con el HANS y el mismo golpe, pero estamos excelentes”, llevó tranquilidad.

Chediac también destacó que el vehículo soportó el choque sin sufrir daños estructurales mayores. Tras golpear contra el paredón, el Fiat salió despedido nuevamente hacia la pista, donde los pilotos que circulaban detrás consiguieron esquivarlo.

“El choque fue bastante frontal. Tuvimos la suerte de que el auto no impactó de costado; se rompieron la puntera y algunos soportes, pero podría haber sido mucho peor. Estructuralmente funcionó perfecto”, aseguró.

La recuperación del Fiat comenzó el mismo domingo bajo el trabajo del equipo de Pablo Turbay. El objetivo es reparar los daños y volver a ponerlo en pista para la próxima fecha. “Pablo se puso la diez y nosotros tenemos toda la predisposición para que no le falte nada al auto y pueda estar en la siguiente carrera”, concluyó.