Tras el fallecimiento de su padre, Messi volvió a jugar en Inter Miami

Messi volvió a ponerse la camiseta de Inter Miami después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras viajar a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, el capitán argentino regresó a Estados Unidos y fue incluido entre los suplentes para el encuentro ante León, correspondiente a la tercera fecha de la Leagues Cup.

El entrenador Guillermo Hoyos decidió cuidar al 10 desde el comienzo, pero finalmente recurrió a su figura para el complemento. Messi ingresó en el inicio de la segunda mitad, en reemplazo de Dániel Pintér, quien había sido uno de los goleadores del conjunto estadounidense durante el partido. Su entrada generó una ovación especial de los hinchas, que acompañaron al argentino en su regreso a la actividad.

La vuelta del rosarino se produjo en un partido de enorme importancia para Inter Miami. El conjunto de Florida necesitaba ganar tras la derrota sufrida el fin de semana ante Rayados de Monterrey por 2 a 1.

Más allá del resultado deportivo (su equipo perdió 3 a 2 ante León), la jornada estuvo marcada por el significado especial de volver a ver a Messi dentro de una cancha después de la pérdida de su padre. El argentino había permanecido en Rosario junto a su familia para despedir a Jorge Messi en una ceremonia íntima realizada en un cementerio de Pérez.