Mundial 2026: Las Leonas debutan este sábado

Las Leonas ya se encuentran en Bélgica y ultiman detalles para su debut en el Mundial 2026 de hockey sobre césped, que comenzará este sábado 15 de agosto.

El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara tendrá su estreno ante Estados Unidos, desde las 12.30 de Argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Luego enfrentará a Alemania, el lunes 17 a las 12, y cerrará la fase de grupos frente a Escocia, el miércoles 19 desde las 6.

El plantel argentino está integrado por 20 jugadoras y combina referentes de amplia trayectoria con nuevas integrantes que tendrán su primera experiencia mundialista. Entre las convocadas aparecen Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas y Sofía Toccalino.

Argentina llega al torneo como una de las selecciones protagonistas del hockey internacional. Fue subcampeona en el Mundial de 2023 y también terminó segunda en la Pro League 2025-26, detrás de Países Bajos.

Las Leonas buscarán conquistar su tercer título mundial, después de las consagraciones de Perth 2002 y Rosario 2010. El torneo se disputará hasta el 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos.