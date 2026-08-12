Copa Sudamericana: secuestraron marihuana en el micro de San Pablo

La Policía de Bolivia incautó 86,5 kilos de marihuana en un micro contratado para trasladar al plantel de San Pablo durante su estadía en el país, en la previa del partido ante Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El procedimiento se realizó en la región de Locotal, en Cochabamba, donde agentes de la Unidad Móvil de Patrulla Rural inspeccionaron el vehículo y encontraron cuatro bolsas con droga en su interior.

El colectivo pertenecía a la empresa Buses Cosmos y llevaba distintivos del club brasileño. Sin embargo, San Pablo aclaró que el plantel nunca utilizó ese vehículo y que la empresa dispuso otro micro para trasladar a la delegación desde el aeropuerto hasta el hotel.

Dos conductores detenidos

Los dos choferes que estaban a cargo del colectivo fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia boliviana. La investigación busca determinar el origen y el destino del cargamento, además de identificar a los responsables del traslado.

Hasta el momento no se informó ningún vínculo entre la droga y los integrantes de la delegación de San Pablo.

El episodio tampoco alteró la planificación deportiva del equipo brasileño, que continuó con su viaje hacia La Paz para enfrentar a Bolívar por la Copa Sudamericana.