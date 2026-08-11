River en crisis: Di Carlo cargó contra la AFA y lanzó “somos nosotros contra todos”

Stefano Di Carlo, presidente de River, rompió el silencio este martes luego de la sexta derrota consecutiva del equipo y dejó una definición clara sobre la crisis futbolística: antes de mirar hacia afuera, el club debe corregir su propio funcionamiento.

En conferencia de prensa en el Monumental, Di Carlo aseguró que River fue perjudicado en los últimos partidos, aunque sostuvo que el problema arbitral no afecta únicamente al conjunto de Núñez.

“A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos”, afirmó. Sin embargo, enseguida amplió el diagnóstico y habló de un “manoseo general” que, según consideró, alcanza a distintos equipos del fútbol argentino.

“Primero tenemos que arreglar el fútbol de River”

Pese a las críticas hacia los arbitrajes, Di Carlo evitó utilizarlos como explicación principal del mal momento.

El dirigente sostuvo que el “problema de origen” es el rendimiento del equipo y remarcó que River debe volver a jugar, imponerse y ganar.

“Primero tenemos que arreglar el fútbol de River”, señaló.

Según explicó, cuando el equipo no funciona aparecen otras consecuencias: críticas, presión mediática, cuestionamientos arbitrales y conflictos alrededor del club.

“Somos nosotros contra todos”

Di Carlo también retomó una frase del capitán del equipo y sostuvo que los hinchas deben acompañar al plantel en este momento.

“Somos nosotros contra todos”, expresó, aunque insistió en que el foco no debe desviarse de la recuperación futbolística.

El presidente de River agregó que los problemas con el arbitraje no comenzaron ahora y aseguró que se trata de una situación que lleva “más de diez años”.

Para Di Carlo, la diferencia actual es que la fragilidad futbolística del equipo deja más expuestas situaciones que antes River podía superar desde el juego.