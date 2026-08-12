Boca venció a Recoleta y quedó cerca de cuartos

El Xeneize se impuso 3-1 en la ida de los octavos de final. Comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo y llegará con dos goles de ventaja a la revancha en Paraguay.
Deportes12/08/2026

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Boca Juniors dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 3-1 a Deportivo Recoleta de Paraguay, en el partido de ida de los octavos de final.

El encuentro, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hizo de local. El comienzo fue complicado para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que Recoleta logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo con un gol de Pedro Ríos.

Boca reaccionó en el complemento y logró dar vuelta el resultado en pocos minutos. Santiago Ascacíbar marcó el empate y, apenas dos minutos después, Joaquín Delgado convirtió el 2-1. Más tarde, Leonel Flores amplió la diferencia y selló el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Boca llegará a Paraguay con una ventaja de dos goles y dependerá de sí mismo para avanzar a la siguiente instancia. Recoleta deberá imponerse por dos tantos para forzar los penales o ganar por tres o más para clasificarse directamente.

El triunfo también dejó una señal positiva para el Xeneize, que logró recuperarse después de un primer tiempo adverso y terminó imponiendo condiciones para quedar bien parado de cara a la revancha.

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