A 41 años del peor accidente protagonizado por un solo avión

Este 12 de agosto se cumplen 41 años del accidente del vuelo 123 de Japan Airlines, una de las mayores tragedias de la historia de la aviación y el peor desastre aéreo protagonizado por una sola aeronave.

El Boeing 747 había despegado desde Tokio con destino a Osaka cuando, pocos minutos después, sufrió una grave falla estructural que provocó una descompresión explosiva y daños en la parte trasera del avión.

La aeronave perdió gran parte de sus sistemas hidráulicos y quedó prácticamente sin control. A pesar de la emergencia, la tripulación consiguió mantenerla en vuelo durante varios minutos utilizando principalmente la potencia de los motores para intentar modificar la trayectoria.

Finalmente, el avión se estrelló contra una zona montañosa de la prefectura de Gunma. De las 524 personas que viajaban a bordo, 520 murieron y solo cuatro sobrevivieron.

Los mensajes escritos antes del impacto

Uno de los aspectos más conmovedores de la tragedia fueron los mensajes que algunos pasajeros escribieron durante los últimos minutos del vuelo.

Ante la gravedad de la situación, varias personas dejaron despedidas para sus familias y pedidos relacionados con el cuidado de sus hijos y seres queridos. Los escritos fueron encontrados posteriormente entre los restos de la aeronave y se convirtieron en uno de los testimonios más recordados del accidente.

La investigación determinó que la tragedia estuvo vinculada con una reparación defectuosa realizada años antes en el mamparo de presión trasero, luego de un incidente sufrido por el avión en 1978.

Con el paso del tiempo, esa reparación terminó fallando bajo la presión del vuelo, provocó daños estructurales en la cola y afectó los sistemas hidráulicos de la aeronave.

A más de cuatro décadas del accidente, el vuelo 123 continúa siendo estudiado como uno de los casos más importantes en materia de mantenimiento, seguridad y control de reparaciones aeronáuticas.