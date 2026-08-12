Una universidad de EEUU reducirá las calificaciones para frenar la crisis de salud mental

Si bien las calificaciones no se registrarán en los expedientes académicos ni afectarán el promedio de calificaciones, los profesores las asignarán internamente para controlar la elegibilidad para becas y premios académicos. En años anteriores , instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California implementaron planes similares de "sustitución de calificaciones".

La razón: estudiantes no preparados

El cambio en Michigan, una de las universidades públicas más grandes y reconocidas del país, se produce en un momento en que las instituciones educativas se enfrentan a la inflación de calificaciones y a la necesidad de impartir clases de recuperación a los estudiantes de primer año que no están preparados para las clases universitarias.

Profesores de matemáticas y ciencias de la Universidad de California (UC) instaron a su junta directiva a que restablezca los exámenes de ingreso, dado que muchos estudiantes de primer año no estaban preparados.

Un informe reciente del profesorado de esta institución reveló que el porcentaje de estudiantes matriculados en clases de refuerzo de matemáticas de primaria y secundaria antes de poder cursar precálculo aumentó del 0,5 % en 2020 al 8,5 % en 2025, según The Wall Street Journal.

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