La Universidad de Michigan, EEUU, decidió bajar las calificaciones de los estudiantes de primer año durante el primer semestre. La decisión, que entrará en vigor en 2027, es un esfuerzo por "frenar la crisis de salud mental que se está desarrollando entre los jóvenes universitarios" y aplicará para las carreras de Letras, Ciencias y Artes.
Una universidad de EEUU reducirá las calificaciones para frenar la crisis de salud mental
El Mundo12/08/2026
Varias universidades aplicaron el mismo plan tras registrar que muchos alumnos jóvenes no están preparados para transitar la educación superior.
En lugar de calificar con letras, las transcripciones del primer semestre mostrarán "aprobado o no aprobado", como parte de un programa diseñado para ayudar a los estudiantes a "adaptarse a las exigencias de la universidad y permitir que las motivaciones intrínsecas guíen trayectorias académicas personalmente significativas", indicó la casa de estudios.
El programa, que comenzará en el otoño de EEUU a partir del año próximo, está dirigido a estudiantes de la Facultad de Literatura, Ciencias y Artes, que cuenta con aproximadamente la mitad de los cerca de 8.000 estudiantes de primer año de Michigan.
Si bien las calificaciones no se registrarán en los expedientes académicos ni afectarán el promedio de calificaciones, los profesores las asignarán internamente para controlar la elegibilidad para becas y premios académicos. En años anteriores , instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California implementaron planes similares de "sustitución de calificaciones".
La razón: estudiantes no preparados
El cambio en Michigan, una de las universidades públicas más grandes y reconocidas del país, se produce en un momento en que las instituciones educativas se enfrentan a la inflación de calificaciones y a la necesidad de impartir clases de recuperación a los estudiantes de primer año que no están preparados para las clases universitarias.
Profesores de matemáticas y ciencias de la Universidad de California (UC) instaron a su junta directiva a que restablezca los exámenes de ingreso, dado que muchos estudiantes de primer año no estaban preparados.
Un informe reciente del profesorado de esta institución reveló que el porcentaje de estudiantes matriculados en clases de refuerzo de matemáticas de primaria y secundaria antes de poder cursar precálculo aumentó del 0,5 % en 2020 al 8,5 % en 2025, según The Wall Street Journal.
Ámbito
Te puede interesar
Putin amenaza a Europa con confiscar sus barcos si persigue a la flota fantasma rusaEl Mundo12/08/2026
El mandatario ruso advirtió que Moscú reaccionará ante cualquier incautación de sus buques mercantes por parte de gobiernos del continente.
El Boeing 747 se estrelló el 12 de agosto de 1985 tras sufrir una falla estructural. Solo cuatro de las 524 personas que viajaban a bordo sobrevivieron.
Terremoto en Colombia: crece la asistencia internacional
Victoria López NúñezEl Mundo12/08/2026
Estados Unidos, México, El Salvador y organismos internacionales comenzaron a movilizar asistencia para las zonas afectadas. La Unión Europea anunció además ayuda por 2 millones de euros.
Dos hermanos sobrevivieron a dos terremotos en pocas semanas
Victoria López NúñezEl Mundo12/08/2026
Winder y Deivi Delfín, de 15 y 17 años, sobrevivieron al terremoto de Colombia después de haber atravesado semanas antes los devastadores sismos de Venezuela, donde perdieron a su madre, un hermano y su abuela.
Cali sigue bajo toque de queda mientras avanzan los rescates
Victoria López NúñezEl Mundo12/08/2026
Las autoridades reforzaron la seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4. Los rescatistas siguen buscando personas atrapadas entre los escombros.
España devolverá a Marruecos a los migrantes que ingresaron a Ceuta
Victoria López NúñezEl Mundo12/08/2026
El Gobierno español anunció el retorno de quienes ingresaron de manera irregular durante la crisis fronteriza. Más de 1.500 menores no acompañados permanecen en Ceuta y deberán atravesar un procedimiento especial.
Lo más visto
Restan menos de 18 kilómetros de pavimentación para completar la conexión proyectada hacia Chile.
Fin de la intervención en el PJ Salta: San Millán asume con salarios al día y menos deuda
Ivana ChañiPolítica11/08/2026
El justicialismo salteño cerrará este miércoles una etapa marcada por problemas económicos e incertidumbre interna. La nueva conducción recibirá el partido con buena parte de las obligaciones regularizadas.
Se trata de 500 metros de longitud que corresponden a uno de los principales corredores viales de la zona.
Diputados salteños dieron media sanción al proyecto que establece que el mapa, junto a la leyenda ‘Las Malvinas son Argentinas’, estén presentes en todos los edificios públicos.
La UNSa avanza con carreras a distancia para toda la provincia
Victoria López NúñezSalta12/08/2026
El rector Miguel Nina explicó que la Universidad ya cuenta con un sistema validado y auditado para desarrollar propuestas virtuales. La expectativa es poner en marcha una primera carrera o tecnicatura a distancia en el mediano plazo.