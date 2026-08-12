Terremoto en Colombia: crece la asistencia internacional

Colombia comenzó a recibir asistencia internacional para reforzar la respuesta frente al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste del país y provocó graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, distintos países ofrecieron recursos, equipos especializados e insumos humanitarios. Estados Unidos comprometió alrededor de 15 millones de dólares, mientras México preparó un contingente de rescatistas, médicos, binomios caninos, medicamentos, alimentos y equipamiento para colaborar con la emergencia.

La Unión Europea anunció este miércoles una asistencia de 2 millones de euros para las comunidades más afectadas. Los recursos estarán destinados a atender las necesidades inmediatas derivadas del desastre.

También comenzaron a movilizarse organizaciones humanitarias que ya trabajan en Colombia, principalmente con asistencia médica, alimentos y elementos destinados a las familias que perdieron sus viviendas.

La prioridad continúa puesta en encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y asistir a los damnificados, mientras las autoridades avanzan con la evaluación de viviendas, hospitales, escuelas y otras estructuras afectadas por el terremoto.