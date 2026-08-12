El Gobierno cedió en un artículo clave para avanzar con el proyecto de inocencia fiscal
Política12/08/2026
Los funcionarios no podrán acceder al beneficio fiscal. La propuesta sería tratada en una sesión prevista para la última semana de agosto.
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