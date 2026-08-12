Dos hermanos sobrevivieron a dos terremotos en pocas semanas

La historia de Winder y Deivi Delfín conmovió tras el terremoto que golpeó a Colombia. Los dos adolescentes venezolanos lograron ponerse a salvo en Cali, apenas semanas después de haber sobrevivido a otra tragedia sísmica en su país.

El 24 de junio, los hermanos atravesaron los fuertes terremotos registrados en Venezuela. Allí perdieron a su madre, su hermano menor y su abuela, mientras ellos consiguieron sobrevivir.

Después del desastre permanecieron durante semanas entre las zonas afectadas y finalmente viajaron junto a su padre, Deivid Delfín, a Colombia con la intención de comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la tierra volvió a temblar cuando se encontraban en Cali.

Cuando comenzó el terremoto, los adolescentes lograron salir de la vivienda en la que estaban y ponerse a salvo. Su padre, que se encontraba fuera, regresó inmediatamente y pudo reencontrarse con ellos.

Para la familia, el nuevo sismo significó revivir una tragedia todavía reciente. En pocas semanas, los hermanos sobrevivieron a dos terremotos en países diferentes, después de haber perdido a tres integrantes de su familia en el primero.