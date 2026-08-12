España devolverá a Marruecos a los migrantes que ingresaron a Ceuta

El Gobierno de España confirmó que los migrantes que ingresaron irregularmente a Ceuta durante la reciente crisis fronteriza serán devueltos a Marruecos, en el marco de la coordinación entre ambos países.

La crisis comenzó a fines de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español. Las primeras estimaciones oficiales ubicaron los ingresos en alrededor de 50.000, aunque posteriormente la cifra fue elevada a unos 72.000 migrantes.

Una gran parte ya regresó a territorio marroquí. Durante los primeros días, España informó el retorno de más de 48.300 personas, mientras que reportes posteriores situaron la cantidad de regresos por encima de los 70.000.

El principal desafío está ahora concentrado en los 1.527 menores no acompañados que fueron identificados y registrados después de la entrada masiva. A diferencia de los adultos, su devolución no puede realizarse de manera automática.

Cada situación deberá ser analizada de forma individual para determinar si existen condiciones para una reunificación familiar y garantizar la asistencia legal y la protección de los menores. Las autoridades buscan evitar irregularidades como las cuestionadas judicialmente tras las devoluciones realizadas durante la crisis migratoria de 2021.

Mientras avanza ese proceso, España mantiene reforzada la seguridad en Ceuta ante la posibilidad de nuevos cruces desde Marruecos. La preocupación aumentó por convocatorias a una nueva entrada masiva prevista para el 15 de agosto, lo que llevó a incrementar la presencia de militares y efectivos de la Guardia Civil.

La situación volvió a colocar en el centro de la agenda la cooperación migratoria entre España y Marruecos, especialmente por el desafío de controlar los ingresos irregulares sin vulnerar los derechos de niños y adolescentes.