Afganistán: 2,4 millones de niñas siguen sin poder estudiar

A cinco años del regreso de los talibanes al poder, 2,4 millones de niñas y adolescentes continúan excluidas de la educación secundaria en Afganistán, según datos difundidos por la UNESCO.

El organismo internacional volvió a reclamar el restablecimiento inmediato del derecho a la educación para niñas y mujeres y advirtió que Afganistán continúa siendo el único país del mundo donde existe una prohibición formal para acceder a la educación secundaria y universitaria.

Las restricciones comenzaron a endurecerse tras el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021. En marzo de 2022, las adolescentes quedaron impedidas de regresar a las escuelas secundarias y, en diciembre de ese mismo año, la prohibición se extendió a las universidades.

Según la UNESCO, actualmente hay 200.000 niñas más fuera del sistema educativo que el año pasado. El organismo también advirtió que, si la situación se mantiene, Afganistán podría enfrentar un déficit de más de 11.000 docentes mujeres calificadas para 2030.

Un retroceso que afecta a toda una generación

Antes del regreso de los talibanes, cerca de un millón de niñas estaban matriculadas en escuelas secundarias. La UNESCO considera que las restricciones adoptadas desde entonces provocaron un fuerte retroceso respecto de los avances educativos alcanzados durante las décadas anteriores.

La exclusión no solo limita la formación académica, sino también las posibilidades futuras de acceder a empleos calificados y alcanzar independencia económica.

Ante este escenario, la UNESCO reiteró su pedido para que las autoridades afganas levanten de manera inmediata e incondicional las prohibiciones y permitan que niñas y mujeres regresen a las aulas.