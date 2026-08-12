Reabrió el Núcleo Educativo 7210 en el mercado San Miguel para terminar la primaria
El Núcleo Educativo N° 7210 reanudó sus actividades en el primer piso del anexo del mercado San Miguel, ubicado en 20 de Febrero 37. Esta propuesta de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos ofrece la posibilidad de iniciar, continuar o finalizar la escolaridad primaria de forma gratuita, estando orientada especialmente a feriantes, trabajadores del predio y vendedores ambulantes.
La iniciativa incluye la enseñanza de las materias del ciclo primario junto a talleres formativos y recreativos como panadería, pastelería, tejido, música y baile.
La directora de la institución, Marcela Villalobos, y la docente Romina Chávez destacaron el acompañamiento municipal para la cesión del espacio, al tiempo que subrayaron el enfoque inclusivo del aula, que cuenta con asistencia psicopedagógica y social para contener a estudiantes con discapacidad o retraso madurativo.