Reabrió el Núcleo Educativo 7210 en el mercado San Miguel para terminar la primaria

Las clases se brindan de lunes a viernes y están destinadas a quienes quieran retomar o completar sus estudios. Son gratuitas y se dictan de 14 a 17:30 en el primer piso del anexo ubicado en calle 20 de Febrero 37.
 
Salta12/08/2026

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El Núcleo Educativo N° 7210 reanudó sus actividades en el primer piso del anexo del mercado San Miguel, ubicado en 20 de Febrero 37. Esta propuesta de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos ofrece la posibilidad de iniciar, continuar o finalizar la escolaridad primaria de forma gratuita, estando orientada especialmente a feriantes, trabajadores del predio y vendedores ambulantes.

La iniciativa incluye la enseñanza de las materias del ciclo primario junto a talleres formativos y recreativos como panadería, pastelería, tejido, música y baile.

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La directora de la institución, Marcela Villalobos, y la docente Romina Chávez destacaron el acompañamiento municipal para la cesión del espacio, al tiempo que subrayaron el enfoque inclusivo del aula, que cuenta con asistencia psicopedagógica y social para contener a estudiantes con discapacidad o retraso madurativo.

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