Milei permanece en Olivos sin actividades públicas

El presidente Javier Milei permanece este miércoles en la Quinta de Olivos, donde mantiene audiencias y reuniones privadas sin actividades públicas anunciadas en su agenda oficial.

La jornada se desarrolla en medio de las negociaciones que el Gobierno nacional mantiene con gobernadores aliados y dialoguistas para recomponer apoyos en el Congreso y avanzar con los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

En ese esquema, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quedaron al frente de las conversaciones políticas y económicas con los mandatarios provinciales.

Mientras sus principales funcionarios continúan con esas gestiones, Milei concentra su actividad en Olivos, donde realiza reuniones de carácter reservado y sigue los principales temas de gestión.

Por el momento, no se anunciaron actos públicos ni intervenciones del Presidente para este miércoles, por lo que su agenda permanece centrada en encuentros privados dentro de la residencia oficial.