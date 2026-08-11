El polémico impuesto de Mamdani a los ultrarricos sufre un revés judicial

La promesa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de cobrarles a los multimillonarios un nuevo impuesto a sus segundas residencias de lujo, que tensó la pulseada del líder demócrata socialista con la élite de la metrópolis, entró en un fangoso terreno judicial luego de que la alcaldía apelara el bloqueo temporal de la medida dictado por un magistrado en respuesta a una demanda de propietarios. Y hasta el presidente Donald Trump se metió en la pelea con una fuerte advertencia.

La aplicación del nuevo gravamen, en vigor desde el mes pasado y con el que Mamdani buscaba impulsar el financiamiento de sus programas sociales, fue suspendida el lunes por el juez Wayne Ozzi, de Staten Island, quien emitió una orden de restricción temporal que exige al Departamento de Finanzas de Nueva York retirar el registro de 960.000 propiedades publicado como parte de la implementación del impuesto. Argumentó que la implementación se gestionó en forma deficiente.

Además, el fallo le prohibió a la alcaldía que lidera Mamdani tomar medidas adicionales de ejecución relacionadas con los avisos de advertencia sobre el impuesto -conocido como pied-à-terre (residencia secundaria, en la jerga inmobiliaria)- que ya habían sido enviados por correo a 17.000 propietarios, entre ellas muchas celebridades de distintos ámbitos.

Rápida de reflejos, la alcaldía neoyorquina no se quedó de brazos cruzados y en la noche del lunes anunció una apelación del fallo con el objetivo de permitir que continúe la implementación del impuesto, a la espera de que el asunto sea revisado por un tribunal superior. La próxima audiencia del caso está programada para el 31 de agosto.

La apelación de la alcaldía impidió que la orden de Ozzi entrara en vigor hasta que un tribunal superior se pronuncie al respecto, reportó The New York Times. La decisión judicial emitida el lunes no aplicaba sobre el motivo esgrimido por Mamdani para cobrar el impuesto, sino sobre la forma en la que la ciudad empezó a aplicarlo.

Hace dos semanas, la publicación de la extensa lista de propiedades susceptibles a ser alcanzadas por el nuevo impuesto -con nombres de los dueños, direcciones y su valor de mercado- había recalentado la tensa relación de Mamdani con la élite de la mayor metrópoli de Estados Unidos y generado airados reclamos de organizaciones que agrupan a empresas.

El propio Trump, que suele fustigar las políticas fiscales de Mamdani dirigidas a los sectores de mayores ingresos de Nueva York, se hizo eco de la pulseada legal por el pied-à-terre y lanzó una fuerte advertencia a la alcaldía.

“El impuesto a las segundas residencias de Nueva York le está costando una fortuna a la ciudad y al estado, ya que los ingresos que finalmente se obtendrán son insignificantes en comparación con los impuestos que pagaban las decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás. ¡Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna absoluta!“, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“Este peligroso ‘experimento’ político en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado”, advirtió Trump, quien además señaló -sin dar detalles- que estaba evaluando si el gobierno federal tiene “alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde”.

La demanda contra la medida de Mamdani había sido presentada ante un tribunal del estado de Nueva York en nombre de tres de tres propietarios (Rachel O’Brien, Carmine Morano y Simon Hedley), que afirmaron haber sido erróneamente incluidos en el listado difundido por la alcaldía y que buscan demostrar que residen en esas viviendas.

Los demandantes solicitaron a la Justicia que se declarara que las actuaciones municipales y las notificaciones enviadas a los propietarios carecían de efecto legal. También pidieron que esas medidas fueran anuladas por considerar que habían sido arbitrarias, excesivas y contrarias a los procedimientos establecidos por la legislación tributaria estatal.

“Mamdani quería acaparar titulares con el impuesto a las segundas viviendas, pero su administración infringió la ley al implementarlo. Ha sido un desastre total. Además, la forma en que lo pusieron en marcha violó de manera fundamental la ley estatal que originalmente los autorizaba a aplicarlo”, declaró el abogado Randy Mastro, representante legal de los tres propietarios, al anunciar la demanda.

El nuevo impuesto, que entró el vigor el 1 de julio, fue impulsado tanto por la administración municipal como por la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, con el objetivo de recaudar unos 500 millones de dólares anuales para ayudar a cerrar el déficit presupuestario de la ciudad.

La lista preliminar que difundió la alcaldía abarcaba unas 960.000 propiedades de un total de cerca de 3,7 millones de unidades en la ciudad, una cifra muy superior a la cantidad de inmuebles que, según las autoridades, finalmente estarían sujetas al impuesto. La oficina de Hochul había estimado anteriormente que el gravamen se aplicaría a unos 10.000 inmuebles usados como segunda residencia.

El programa lanzado por Mamdani alcanza viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares tasadas en más de 5 millones de dólares, además de unidades de condominios y cooperativas valuadas en más de un millón de dólares, siempre que el propietario tenga una residencia principal distinta. El impuesto varía entre el 0,8% y el 6,5% del valor de mercado de la propiedad, y dependiendo de su tasación.

Mamdani mantiene una relación tensa con los millonarios de la ciudad, por los planes de su gestión para aumentar los gravámenes a los ricos y el congelamiento de los precios de casi un millón de viviendas con renta regulada.

Nueva York es la ciudad del planeta con más multimillonarios (146 personas tienen patrimonios superiores a 1000 millones de dólares, según la lista Hurun Global Rich List 2026) y más millonarios (384.500 residentes entre sus 8,5 millones de habitantes).

Entre las figuras y celebridades que figuran en la lista de potenciales afectados por el nuevo impuesto están el director Woody Allen; el CEO del conglomerado mediático Viacom, Philippe Dauman; el director y guionista norteamericano Darren Aronofsky; la estrella televisiva Donny Deutsch; el galerista Adam Lindemann; el secretario de Comercio, Howard Lutnick (por una propiedad de 37 millones de dólares de la cual el funcionario es el fideicomisario); la sobrina del presidente, Mary L. Trump, y Jenica Zaharia, la exmujer del gestor de fondos de cobertura John Paulson.

Las personas que recibieron la notificación de la alcaldía sobre el nuevo impuesto tenían tiempo hasta el 18 de septiembre para presentar una apelación ante la ciudad o solicitar una exención, un plazo mayor al anunciado originalmente por Mamdani luego de una serie de quejas sobre la implementación del gravamen.

La Nación