Colombia: ceniza del Puracé obligó a suspender vuelos

El volcán Puracé, ubicado en el departamento colombiano del Cauca, registró nuevas emisiones de ceniza y gases que obligaron a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

La medida fue adoptada de manera preventiva ante la presencia de partículas volcánicas en el área, ya que pueden representar un riesgo para las aeronaves, especialmente para sus motores.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente sobre el Puracé debido al incremento de su actividad sísmica y de las emisiones de gases y ceniza registrado durante los últimos días.

La situación generó especial atención por coincidir con el fuerte terremoto que afectó a Colombia. Sin embargo, el volcán ya presentaba señales de mayor actividad con anterioridad, por lo que hasta el momento no se estableció una relación directa entre ambos fenómenos.

Las autoridades mantienen restricciones preventivas en las zonas próximas al volcán y recomendaron seguir únicamente la información oficial mientras continúa la vigilancia sobre su comportamiento.

La actividad del Puracé suma así un nuevo factor de atención en el departamento del Cauca, mientras continúan las evaluaciones por las consecuencias del terremoto registrado en el país.