Siria dictó pena de muerte contra Bashar al-Assad

Un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia al expresidente Bashar al-Assad por crímenes cometidos durante la guerra civil que atravesó al país desde 2011. Se trata de la primera condena judicial contra el exmandatario desde la caída de su régimen a fines de 2024.

La Justicia lo declaró responsable de delitos vinculados con homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La sentencia también alcanzó a su hermano Maher al-Assad, quien fue comandante de la Cuarta División del Ejército sirio.

Atef Najib, primo de Assad y exresponsable de seguridad en Deraa, también fue condenado a muerte. A diferencia de los hermanos Assad, Najib se encontraba detenido y participó personalmente del proceso judicial. Había sido acusado por la represión y tortura de jóvenes en Deraa, uno de los episodios que desencadenaron las protestas de 2011.

Bashar al-Assad permanece en Rusia, donde recibió asilo después de que una ofensiva rebelde terminara con su gobierno en diciembre de 2024. Siria solicitó su extradición, aunque hasta el momento Moscú no accedió a entregarlo.

La condena fue presentada por las nuevas autoridades sirias como parte del proceso de justicia transicional iniciado tras la caída del antiguo régimen. En Deraa, sectores de la población celebraron el fallo, una ciudad especialmente marcada por la represión que dio origen al levantamiento contra Assad.

La ejecución de la sentencia contra el expresidente dependerá, sin embargo, de que Siria logre ponerlo bajo su jurisdicción. Su permanencia en Rusia convierte por ahora al fallo en una decisión de fuerte impacto político y judicial, pero de difícil aplicación inmediata.