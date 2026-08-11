Trump modificó el calendario de vacunación infantil en EE.UU.

El Gobierno de Donald Trump modificó el calendario federal de vacunación infantil de Estados Unidos y redujo el número de enfermedades incluidas dentro de la recomendación universal para todos los niños.

La decisión fue adoptada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) después de una revisión impulsada por la administración Trump. El nuevo esquema mantiene 11 enfermedades dentro de la categoría recomendada para todos los menores: sarampión, paperas, rubéola, polio, tos convulsa, tétanos, difteria, Haemophilus influenzae tipo B, neumococo, HPV y varicela.

El resto de las vacunas no queda prohibido ni deja de estar disponible. El calendario fue reorganizado en tres grupos: las recomendadas para todos los niños, las destinadas a determinados grupos de riesgo y aquellas cuya aplicación dependerá de una decisión clínica compartida entre profesionales de la salud y las familias.

La modificación busca acercar el esquema estadounidense al utilizado en otros países desarrollados. Según el CDC, en 2024 Estados Unidos recomendaba protección infantil contra 18 enfermedades, mientras algunos países europeos contemplaban una cantidad menor dentro de sus calendarios rutinarios.

La medida no elimina la cobertura económica: el CDC informó que todas las vacunas que ya integraban sus recomendaciones continuarán siendo cubiertas por los seguros médicos sin costos adicionales para las familias.

El cambio se produce además en un contexto de preocupación por la caída de las tasas de vacunación y el aumento de enfermedades prevenibles. Hasta julio de 2026, Estados Unidos había confirmado más de 2.200 casos de sarampión.

Respecto de la triple viral, el CDC continúa recomendando dos dosis de la vacuna MMR contra sarampión, paperas y rubéola para todos los niños. La recomendación de aplicar vacunas separadas se refiere a la primera dosis de MMR y varicela en determinados menores, no a separar entre sí las vacunas contra sarampión, paperas y rubéola.