Venezuela activó protocolos tras el terremoto en Colombia

El Gobierno de Venezuela activó protocolos de emergencia y comenzó a evaluar los efectos del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia, que también fue percibido en distintas regiones del país.

Las tareas se concentraron principalmente en los estados fronterizos de Táchira y Zulia, donde los equipos de Protección Civil iniciaron inspecciones sobre infraestructura y servicios.

En Táchira, el gobernador Freddy Bernal informó que hasta el momento no se detectaron daños de gravedad ni víctimas. Los organismos de emergencia continúan recopilando reportes y monitoreando posibles consecuencias del movimiento.

En Zulia, el gobernador Luis Caldera confirmó un panorama similar y señaló que se activaron los mecanismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Protección Civil.

El terremoto también fue percibido en Mérida, Trujillo, Carabobo, Lara y el Distrito Capital, aunque hasta ahora no se informaron consecuencias de consideración.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de réplicas mientras Colombia continúa con las tareas de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas.