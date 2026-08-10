Central Norte empató con All Boys y sumó un punto en Floresta

Fotos: Prensa All Boys

Central Norte empató 1 a 1 frente a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El conjunto salteño se puso en ventaja en el segundo tiempo, pero no pudo sostenerla y terminó sumando un punto en condición de visitante.

El encuentro tuvo un primer tiempo equilibrado y sin goles, con ambos equipos disputando la posesión y sin generar situaciones suficientes para abrir el marcador.

El partido se destrabó a los 16 minutos del complemento. Mauricio Rosales apareció para marcar el 1 a 0 y darle la ventaja a Central Norte.

Sin embargo, el equipo salteño no logró sostener la diferencia. Dos minutos después, All Boys alcanzó la igualdad a través de un gol en contra, estableciendo el 1 a 1 definitivo.

Con este resultado, Central Norte sumó una unidad fuera de Salta y continúa en la lucha por alejarse de los últimos puestos de la Zona A. El conjunto dirigido por Mario Sciacqua deberá seguir sumando en las próximas jornadas para mejorar su posición en la tabla.

En la próxima fecha, Central Norte afrontará un partido especial: se medirá ante Gimnasia y Tiro en una nueva edición del clásico salteño por la Primera Nacional.