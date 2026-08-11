La goleada 4-0 ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina precipitó la salida del técnico. El Rojo acumulaba tres derrotas consecutivas y quedó eliminado de una de las competencias que tenía por delante.
Stefano Di Carlo rompe el silencio
Deportes11/08/2026
Este martes, el presidente de River hablará en conferencia de prensa.La cita será en el Monumental, horas después de la sexta derrota consecutiva del equipo. Brindará detalles sobre el millonario mercado de pases y el presente futbolístico e institucional del club. En ese marco, será presentado Thiago Almada como flamante refuerzo.
Después de varias semanas atravesadas por resultados adversos, Stefano Di Carlo reaparecerá públicamente. El presidente de River brindará este martes, desde las 10, una conferencia de prensa en el Monumental, en la que realizará un balance del mercado de pases y, posteriormente, responderá las preguntas relacionadas con el presente futbolístico. En ese marco, Thiago Almada será presentado como nuevo futbolista del club.
La aparición del máximo dirigente llega en un momento especialmente delicado para el club. River viene de perder 0-1 ante Tigre en Victoria, resultado que significó la sexta derrota consecutiva en torneos de AFA, una racha que profundizó la preocupación alrededor del equipo dirigido por Eduardo Coudet.
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