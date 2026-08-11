Una amenaza iraní activó un traslado secreto de Trump

Una operación de seguridad permitió que Donald Trump abandonara Turquía sin revelar públicamente cuál era el avión que realmente lo transportaba, en medio de una amenaza contra su vida atribuida a Irán.

Según una investigación de The Washington Post, Trump fue visto subiendo al Air Force One después de participar de la cumbre de la OTAN en Ankara, lo que llevó a periodistas y funcionarios a creer que regresaría a bordo del avión presidencial.

Sin embargo, el mandatario fue retirado posteriormente de la zona visible mediante un vehículo de catering aeroportuario y trasladado hasta un C-32A, una aeronave militar de menor tamaño que esperaba en otro sector de la pista.

Mientras Trump abordaba ese avión, el Air Force One despegó con periodistas y personal de la Casa Blanca. La aeronave presidencial funcionó como señuelo para dificultar que pudiera determinarse dónde se encontraba realmente el mandatario.

La operación se realizó con un alto nivel de reserva. Incluso algunos pasajeros del Air Force One desconocían que Trump había cambiado de avión y los periodistas recibieron indicaciones para mantener cerradas las persianas durante parte de la maniobra.

Trump partió finalmente en el C-32A rumbo al Reino Unido. Ambas aeronaves llegaron a destino con pocos minutos de diferencia, lo que permitió mantener durante el viaje la apariencia de que el presidente continuaba en el Air Force One.

De acuerdo con el reporte, el cambio de aeronave respondió a información de seguridad vinculada con una posible amenaza de asesinato atribuida a Irán. Las autoridades estadounidenses habrían considerado el riesgo suficientemente serio como para modificar el esquema habitual de traslado presidencial.

El operativo buscó impedir que terceros pudieran conocer en tiempo real la ubicación de Trump y expuso el nivel de seguridad desplegado alrededor del presidente estadounidense frente a posibles amenazas.