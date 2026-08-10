Al menos 20 personas murieron por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 afectó este lunes a Colombia, dejando un saldo preliminar de al menos 20 muertos y múltiples destrozos en la región occidental del país, informó el portal El Mundo.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, afectando con mayor severidad a las ciudades de Pereira y Manizales. Según reportaron las autoridades locales a través de medios de prensa, la ciudad de Pereira concentró la mayor cantidad de víctimas con 18 personas fallecidas, mientras que la gobernación e instituciones de rescate evalúan los daños en edificaciones y la cantidad de heridos.

Frente a la gravedad de la situación, el Puesto de Mando Unificado coordinará las labores de rescate con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las fuerzas de socorro continúan con la remoción de escombros para localizar posibles sobrevivientes en las zonas impactadas.