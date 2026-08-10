Panamá evacuó edificios y centros de salud tras el terremoto de 7,4 registrado en Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia impactó en el este de Panamá durante la mañana de este lunes, provocando la evacuación preventiva de hospitales, oficinas y torres de viviendas en la capital y ciudades satélites.

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 (hora local) y sus vibraciones se extendieron por casi un minuto en zonas fronterizas como Darién y Guna Yala, además de Panamá Este.

Como medida de seguridad, las autoridades locales dispusieron el desalojo de centros de salud —entre ellos la policlínica Santiago Barraza de La Chorrera— y aconsejaron a la población permanecer al aire libre hasta verificar la integridad de las estructuras. Transcurrida la primera hora posterior al sismo, los organismos de socorro panameños no confirmaron heridos ni daños materiales.