Trump asegura que avanzan las negociaciones, mientras Irán analiza prohibir el paso a EEUU en Ormuz

Tanto Estados Unidos como Irán dieron señales durante los últimos días de que un entendimiento podría estar cerca, aunque persisten dudas sobre su aprobación definitiva. Una de las principales incógnitas es si el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, autorizó la propuesta, una condición considerada indispensable para avanzar.

La reapertura de Ormuz es clave para la energía

Funcionarios iraníes señalaron que la comunicación con el líder supremo requiere tiempo, por lo que todavía no está claro si existe una aprobación definitiva del acuerdo.

El acuerdo sobre la gestión del estrecho se volvió un elemento central para intentar reactivar los flujos energéticos internacionales, que quedaron fuertemente reducidos desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero.

Una eventual reapertura también podría permitir que Estados Unidos e Irán retomen negociaciones más amplias destinadas a buscar una salida al conflicto. Sin embargo, los mediadores árabes involucrados en las conversaciones expresaron dudas sobre la capacidad de los negociadores iraníes para garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo.

Según informó The Wall Street Journal, los mediadores consideran que los principales representantes de Teherán enfrentan una presión creciente de funcionarios de línea dura, que reclaman referencias más explícitas al papel de Irán en el estrecho y mayores beneficios para el país.

Mientras las negociaciones continúan, las tensiones permanecen elevadas. Fars informó el jueves por la noche que fuerzas navales iraníes habían atacado “objetivos hostiles” en la entrada del estrecho, citando a una fuente anónima.

Trump lleva meses reclamando que se reanude la navegación por el estrecho de Ormuz y llegó a amenazar con nuevos ataques contra Irán si Teherán no permite nuevamente el tránsito.

El mandatario afirmó el jueves que Estados Unidos participa de las negociaciones, aunque evitó confirmar si ya se alcanzó un acuerdo. Al referirse a la situación de la estratégica vía marítima, Trump declaró: “Nosotros lo controlamos, pero siempre pueden disparar a algo”.

El presidente estadounidense había moderado recientemente sus amenazas de retomar los ataques militares contra la República Islámica.

Desde Teherán, en cambio, sostienen que una reapertura completa del estrecho requiere el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense, una posibilidad que Washington todavía no confirmó si está dispuesto a aceptar.

Cómo funcionaría el nuevo esquema de tránsito

De acuerdo con Fars, que citó a una fuente informada del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, el borrador negociado con Omán establece que Irán controlaría el ingreso de los buques al estrecho, mientras que la salida sería supervisada de manera conjunta por ambos países.

La propuesta contempla además la circulación mediante un “corredor central”. Las otras dos rutas, que actualmente tienen un uso limitado, dejarían de utilizarse dentro de un período determinado.

A nivel comercial, el alcance de una eventual prohibición a barcos estadounidenses e israelíes todavía genera interrogantes. Existen pocos buques comerciales con bandera de Estados Unidos o Israel y son pocos los que navegaron por el Golfo Pérsico desde el comienzo de la guerra.

Además, la complejidad de las estructuras de propiedad y administración de los barcos podría dificultar la aplicación de la medida. Algunas navieras con participación o inversión estadounidense o israelí podrían quedar incluidas, dependiendo de cómo interprete Teherán las restricciones.

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