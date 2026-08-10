El Hotel Salta fue distinguido por su arquitectura neocolonial

Se llevó a cabo en la ciudad de Salta el 1º Encuentro de Turismo Art Nouveau y Colonial, un evento que puso en valor la riqueza arquitectónica e histórica de la capital salteña y que fue declarado de Interés Turístico Municipal por la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes.

En el marco de la jornada, realizada en las instalaciones del Hotel Salta, el emblemático establecimiento fue reconocido como Edificio Emblemático del Neocolonial dentro de la Ruta Argentina del Art Nouveau y Colonial. La distinción destaca su invaluable valor patrimonial y su rol fundamental en la construcción de la identidad y el desarrollo turístico de la ciudad.

De esta manera, Salta continúa fortaleciendo su posicionamiento dentro de las rutas patrimoniales más relevantes de la Argentina, promoviendo la conservación de su legado arquitectónico y el crecimiento del turismo cultural.